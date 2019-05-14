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  • 14.05.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 18:39

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üç şok birden! Haşmet Façalı, ve ölecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar izleyiciyi ekran başına kitleyecek. 'nın Akif'e, Zeki'yi bildiğini açık etmesi üzerine Akif tarafından saldırıya uğradı. Haşmet Façalı'nın da saldırıya uğraması geceye damgasını vurdu. ise herkesin hedefi haline gelen Akif'in tuzağına düştü. Şimdi izleyiciler dizide neler olacağını merak ediyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümde, istihbaratın yeni başkanı Altan oldu. Hızır Çakırbeyli'nin muhteşem planı sayesinde Zeki ele geçirildi.

AKİF'TEN BÜYÜK TUZAK!

Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciyi ekran başına kitleyecek. Esra'nın Akif'e, Zeki'yi bildiğini açık etmesi üzerine, Esra Akif tarafından saldırıya uğradı. Alparslan ise herkesin hedefi haline gelen Akif'in tuzağına düştü. Haşmet Façalı'nın da saldırıya uğraması geceye damgasını vurdu. Şimdi izleyiciler Esra ve Alparslan'a neler olacağını merak etmeye başladı.

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