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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 12:23

66.yeni bölüm fragmanı Yücel Azer’le iş birliği yapıyor

65. son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur dizisi 2. sezon 32. bölümünde; Cumali ve Yamaç'ın tartışarak gerilimi yükselttiği anlarda Yücel, Koçovalılara karşı Azer'le iş birliği yapıyor.

Çukur'da büyük şok! Yücel Azer’le iş birliği yapıyor

yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Peki ilk sahne yayında mı? Çukur yeni bölüm fragmanı henüz tarafından yayınlanmadı.

ÇUKUR 66. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar.

İDRİS'TEN SÜRPRİZ HAMLE!

İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

KOÇOVALILARI YOK ETME PLANI

Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.

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