Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz dizisi pazartesi akşamı heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Avcı Fethi'nin son bölümde vurulması herkesi şaşırttı. Şimdi izleyiciler merakla Avcı Fethi karakterini canlandıran Burak Sevinç karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediliyor. Peki, Burak Sevinç kimdir? İşte merak edilen detaylar...

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kanun, ud, keman ve gitar çalan Burak Sevinç; 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, Star TV ekranlarında yayınlanan başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fethi karakterini canlandırmaktadır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşer. Tahribat gücü yüksek kimyasalı etkisiz hale getirmek isteyen Tim'i gerilim dolu anlar beklemektedir.

DRAGON HEZİMETE UĞRUYOR

Tüm planları alt üst olan Dragan büyük bir hezimete uğramıştır. Ancak yenilgiyi kabullenmeye niyeti olmayan Dragan'ın son bir hain hamlesi daha olacaktır.

DRAGAN'IN HAİN PLANI NE OLACAK?

Eylem ve Fethi ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Mutlu haberi alan arkadaşları Derya'nın evinde toplanıp onlara güzel bir sürpriz hazırlar. Fakat Dragan'ın hain planı bu mutlu anları yok etmek üzerine kuruludur.