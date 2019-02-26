Söz dizisinde Nazlı öldü mü? Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Heyecan dolu bir bölümü daha geride bırakan Söz dizisi, izleyicileri ekrana kilitledi. Yavuz ile Linda arasındaki gerilim nasıl sonuçlandı? Söz son bölüm ardından 72. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı.



SÖZ 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



İlgiyle izlenen Söz dizisinin 72. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.



SÖZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Linda'nın Yavuz hakkında söyledikleri Derya'yı derinden etkiler. İçinde barındırdığı şüpheleri iyice gün yüzüne çıkan Derya, gerçeğin peşine düşmekte kararlıdır. Linda tarafından çok zor bir durumun içine sokulan Yavuz ise Linda'ya karşı hamle için harekete geçer.





Samet'in evine düzenlenen operasyonun ardından Samet'in bulaştığı pis işler Melisa ile Keşanlı'nın arasında mesafe girmesine neden olur. Sami'nin de alınmasının ardından Seda'nın ifadesi büyük önem kazanır. Fakat Seda'nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye girecektir.

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırır. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürecektir.



Karabatak'ın izini bulmak için çıktığı yolda, aşkı uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kalan Nazlı ise kendisini Ateş'e hiç olmadığı kadar yakın bulacaktır. Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya'yı buluşmaya ikna eder. Eline geçen kanıtlarla Derya büyük bir şok yaşayacaktır.