Söz dizisi oyuncusu Deniz Baysal'ı hakkında hayranlarını şaşırtacak haber!

Söz dizisinin savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın evlilik tarihi netleşti. Kolpa Grubu'nun vokalisti Barış Yurtçu ile sevgili olan Deniz Baysal, Çeşme Alaçatı'da dünya evine girecek. Önceki gün Çeşme'ye gidip mekanı inceleyen çift, ortalama 400 kişinin katılacağı düğün organizasyonuna başladı. İkilinin düğünü 200 bin liraya mal olacak. Deniz Baysal'ın evliliği nedeniyle Söz dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu. İşte Söz oyuncusu Deniz Baysal'ın sevgilisi Barış Yurtçu ve diğer ünlülerin sevgilileri...