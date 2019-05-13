Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'un bu haftaki bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını sorduğu yeni bölüm izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Şimdi izleyiciler merakla Çukur 66. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar.

İDRİS'TEN SÜRPRİZ HAMLE!

İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

KOÇOVALILARI YOK ETME PLANI

Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.