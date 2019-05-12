Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman vizyona girecek? Daha önce filmin hangi tarihte vizyona gireceği belli olmuş, daha sonra yapımcılardan gelen bilgiye göre vizyon tarihinin ertelendiği duyurulmuştu. Öte yandan Hızlı ve Öfkeli filminin başrol oyuncusu Vin Diesel, resmi Instagram hesabından WWE dövüşçücü John Cena ile birlikte video paylaşmış, John Cena'nın filmde oynayacağı beklentileri artmıştı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çekimlerine Londra'da başlanan Hızlı ve Öfkeli 9'un daha önceden 10 Nisan 2020 tarihinde vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak, yapımcılardan gelen açıklama ile birlikte Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihinin ertelendiği duyuruldu. Buna göre, Hızlı ve Öfkeli 9 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek.

Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihinin neden ertelendiği konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak, James Bond'un yeni filminin 8 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek olması ve bu yüzden iki filmin gişesinin çakışmaması için böyle bir şey yapıldığı düşünülüyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9'DA NELER OLACAK?

2013 yılında hayatını kaybeden Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'conner karakterinin seriye geri döneceği iddia edildi. Yapımcılar tarafından henüz bu konu hakkında bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var.

JOHN CENA OYNAYACAK MI?

Ünlü oyuncu Vin Diesel resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda film ile ilgili yaptığı bir açıklama videosu yayınladı. Bu videonun sonunda John Cena görülüyor. Bu gelişmelerin ardından John Cena'nın Hızlı ve Öfkeli 9'da oynayacağı iddia edildi. Ancak, John Cena'nın filmde oynayıp oynamayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.