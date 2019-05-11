Ekranlarda reyting savaşı sona eriyor. Yaz ayına kısa bir süre kala yeni sezonda birbirinden önemli dizi ekranlara veda ediyor. Senaryo gereği final yapan dizilerin yanı sıra izlenme oranları düşük olan dizilerde erken final yapacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor.