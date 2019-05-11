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  • 11.05.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 13:36

2019 yılı , Diriliş, , , final tarihleri belli oldu!

2019 yılında çok sayıda iyi diziler izledik. Bazı diziler ise hayranlarını üzecek. Birbirinden önemli diziler bu yıl ekranlara veda ediyor. 2019 da final yapacağı kesinleşen yada planlanan dizileri sizler için derledik. Peki Kanal D, Star TV, Show TV, 1, Fox TV, TV 8 ve ATV kanallarında hangi diziler final yapacak? ? İşte , Diriliş, , , final tarihleri.

Ekranlarda reyting savaşı sona eriyor. Yaz ayına kısa bir süre kala yeni sezonda birbirinden önemli dizi ekranlara veda ediyor. Senaryo gereği final yapan dizilerin yanı sıra izlenme oranları düşük olan dizilerde erken final yapacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor.

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