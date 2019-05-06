Reyting sonuçları: 5 Mayıs Pazar Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları

5 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı. Diziseverler dünkü reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazar günü dizileri arasında Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları ile Elimi Bırakma dizileri yer alıyor. Öte yandan Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin de reyting sonuçları bilgisi merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 5 Mayıs Pazar reyting sonuçları...
5 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|SAVASCI
|FOX
|05.05.2019
|DIZILER
|6
|14.96
|2
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|May.44
|14.26
|3
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.17
|15.94
|4
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|05.05.2019
|DIZILER
|Nis.82
|Kas.96
|5
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|05.05.2019
|DIZILER
|Nis.43
|Kas.37
|6
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.76
|09.Eyl
|7
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|05.05.2019
|DIZILER
|03.May
|Ağu.68
|8
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Tem
|Ağu.18
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Mar
|Eyl.34
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|3
|Eyl.28
|11
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.78
|Haz.91
|12
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.75
|Tem.13
|13
|IMSAK VAKITLERI
|ATV
|05.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|02.Haz
|Eyl.87
|14
|ATV HABER
|ATV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.51
|Ağu.77
|15
|HABER ONU
|SHOW TV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.43
|Ağu.82
|16
|BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR)
|ATV
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.36
|Eki.57
|17
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.24
|Haz.24
|18
|ZENGIN VE YOKSUL (OZET)
|ATV
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.23
|May.95
|19
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.22
|10.Haz
|20
|HAVA DURUMU
|ATV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Mar
|May.81
|21
|KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI
|KANAL 7
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Şub
|Tem.78
|22
|KANAL D HABER HAFTA SONU
|KANAL D
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.91
|May.86
|23
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|05.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Oca.89
|May.32
5 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.56
|19.59
|2
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|05.05.2019
|DIZILER
|Nis.48
|Kas.95
|3
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.42
|Ara.46
|4
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|04.Haz
|Eki.51
|5
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|05.05.2019
|DIZILER
|04.Mar
|Eki.78
|6
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|05.05.2019
|DIZILER
|03.Oca
|08.Ağu
|7
|SAVASCI
|FOX
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.83
|Tem.58
|8
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.64
|Tem.78
|9
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.24
|Haz.43
|10
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|05.05.2019
|DIZILER
|Şub.19
|May.87
|11
|ATV ANA HABER
|ATV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.92
|Haz.73
|12
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.84
|05.Tem
|13
|ATV HABER
|ATV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.75
|07.Eyl
|14
|ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU
|FOX
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.Tem
|13.78
|15
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.69
|May.98
|16
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|05.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.68
|Eyl.84
|17
|ELIMI BIRAKMA (OZET)
|TRT 1
|05.05.2019
|DIZILER
|Oca.65
|Nis.94
|18
|BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR)
|ATV
|05.05.2019
|DIZILER
|Oca.64
|Tem.98
|19
|IMSAK VAKITLERI
|ATV
|05.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.59
|Haz.82
|20
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|05.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Oca.57
|Nis.89
|21
|ZENGIN VE YOKSUL (OZET)
|ATV
|05.05.2019
|DIZILER
|Oca.51
|Nis.44
|22
|GALIP DERVIS (TKR)
|KANAL D
|05.05.2019
|DIZILER
|Oca.48
|Tem.47
|23
|HABER ONU
|SHOW TV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.46
|Haz.14
|24
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|05.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.41
|04.Eyl
|25
|NOBET
|SHOW TV
|05.05.2019
|DIZILER
|Oca.34
|03.May
|26
|ARDA ILE OMUZ OMUZA
|KANAL D
|05.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Oca.27
|Tem.59
|27
|AILELER YARISIYOR (TKR)
|TRT 1
|05.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Oca.27
|Tem.63
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