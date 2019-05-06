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  • 06.05.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 12:59

Reyting sonuçları: 5 Mayıs Pazar Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları

açıklandı. Pazar günleri dizileri arasında yer alan Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 5 Mayıs Pazar dizilerin reyting sonuçları bilgisi...

5 Mayıs Pazar reyting sonuçları

açıklandı. Diziseverler nı merak ediyor. Pazar günü dizileri arasında Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları ile Elimi Bırakma dizileri yer alıyor. Öte yandan Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin de reyting sonuçları bilgisi merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 5 Mayıs Pazar reyting sonuçları...

5 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 SAVASCI FOX 05.05.2019 DIZILER 6 14.96
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI May.44 14.26
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI May.17 15.94
4 KARDES COCUKLARI STAR TV 05.05.2019 DIZILER Nis.82 Kas.96
5 SAVASCI (OZET) FOX 05.05.2019 DIZILER Nis.43 Kas.37
6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.76 09.Eyl
7 ELIMI BIRAKMA TRT 1 05.05.2019 DIZILER 03.May Ağu.68
8 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Tem Ağu.18
9 ATV ANA HABER ATV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Mar Eyl.34
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI 3 Eyl.28
11 ZENGIN VE YOKSUL ATV 05.05.2019 DIZILER Şub.78 Haz.91
12 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 05.05.2019 DIZILER Şub.75 Tem.13
13 IMSAK VAKITLERI ATV 05.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Haz Eyl.87
14 ATV HABER ATV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.51 Ağu.77
15 HABER ONU SHOW TV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.43 Ağu.82
16 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 05.05.2019 DIZILER Şub.36 Eki.57
17 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.24 Haz.24
18 ZENGIN VE YOKSUL (OZET) ATV 05.05.2019 DIZILER Şub.23 May.95
19 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 05.05.2019 DIZILER Şub.22 10.Haz
20 HAVA DURUMU ATV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Mar May.81
21 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Şub Tem.78
22 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.91 May.86
23 SPOR GUNDEMI KANAL D 05.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Oca.89 May.32

5 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI May.56 19.59
2 KARDES COCUKLARI STAR TV 05.05.2019 DIZILER Nis.48 Kas.95
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.42 Ara.46
4 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 04.Haz Eki.51
5 ELIMI BIRAKMA TRT 1 05.05.2019 DIZILER 04.Mar Eki.78
6 SAVASCI (OZET) FOX 05.05.2019 DIZILER 03.Oca 08.Ağu
7 SAVASCI FOX 05.05.2019 DIZILER Şub.83 Tem.58
8 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.64 Tem.78
9 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 05.05.2019 DIZILER Şub.24 Haz.43
10 ZENGIN VE YOKSUL ATV 05.05.2019 DIZILER Şub.19 May.87
11 ATV ANA HABER ATV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.92 Haz.73
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.84 05.Tem
13 ATV HABER ATV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.75 07.Eyl
14 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Tem 13.78
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.69 May.98
16 SURVIVOR EKSTRA TV8 05.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.68 Eyl.84
17 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 05.05.2019 DIZILER Oca.65 Nis.94
18 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 05.05.2019 DIZILER Oca.64 Tem.98
19 IMSAK VAKITLERI ATV 05.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.59 Haz.82
20 SPOR GUNDEMI KANAL D 05.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Oca.57 Nis.89
21 ZENGIN VE YOKSUL (OZET) ATV 05.05.2019 DIZILER Oca.51 Nis.44
22 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 05.05.2019 DIZILER Oca.48 Tem.47
23 HABER ONU SHOW TV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.46 Haz.14
24 STAR ANA HABER STAR TV 05.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.41 04.Eyl
25 NOBET SHOW TV 05.05.2019 DIZILER Oca.34 03.May
26 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 05.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Oca.27 Tem.59
27 AILELER YARISIYOR (TKR) TRT 1 05.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Oca.27 Tem.63

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