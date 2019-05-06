Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının 4 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO 136. yeni bölümde güç savaşı git gide kızışıyor! İlyas, Façalılar'ın kız kardeşi Ömür Façalı ile bir gelecek düşünürken, ağabeyi Hızır, kardeşin,in başına gelebilecek kötü olaylarla yüzleşmesini sağlıyor. EDHO 136. yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölümden ipuçları!

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