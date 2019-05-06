Müge Anlı, 1 ay önce yaptığı canlı yayında kendisine mektup yazan izleyicilerin isteklerini gerçekleştireceğini belirtmişti. 6 Mayıs Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Satı Şimşek'in Umre'ye gitme hayali gerçek oldu.
Müge Anlı'dan Ramazan ayına özel iyilik hareketi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün bir hayal gerçek olacak!
Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında çözüme kavuşturduğu dosya haberlerin yanı sıra iyiliği hedefleyen sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ramazan'ın ilk günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir hayal daha gerçek oldu. Müge Anlı, Ramazan ayına özel iyilik hareketi başlattı.
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