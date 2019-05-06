Müge Anlı, 1 ay önce yaptığı canlı yayında kendisine mektup yazan izleyicilerin isteklerini gerçekleştireceğini belirtmişti. 6 Mayıs Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Satı Şimşek'in Umre'ye gitme hayali gerçek oldu.