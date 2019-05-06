Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 06.05.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 17:04

'dan Ramazan ayına özel iyilik hareketi! programında her gün bir hayal gerçek olacak!

, hafta içi her gün Atv ekranlarında çözüme kavuşturduğu dosya haberlerin yanı sıra iyiliği hedefleyen sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ramazan'ın ilk günü yayınlanan programında bir hayal daha gerçek oldu. Müge Anlı, Ramazan ayına özel iyilik hareketi başlattı.

Müge Anlı, 1 ay önce yaptığı canlı yayında kendisine mektup yazan izleyicilerin isteklerini gerçekleştireceğini belirtmişti. 6 Mayıs Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Satı Şimşek'in Umre'ye gitme hayali gerçek oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'dan Ramazan ayına özel iyilik hareketi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün bir hayal gerçek olacak!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri