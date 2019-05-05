ATV CANLI YAYIN

Pazar akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Yeni bölümde Aysel'in kaçırıldığını anlayan Karan, onu kurtarmak için ne gerekiyorsa yaptı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Zengin ve Yoksul 5. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aysel'in kaçırıldığını anlayan Karan, onu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

NİHAL, AZİZ'DEN YARDIM İSTİYOR

Nihal, Aysel'in başına bir şey geldiğinden şüphelendiğinde Aziz'den yardım istemeye kalkışır. Aysel ise Aziz'in fütursuz acımasızlığı ile karşı karşıyadır.

KARAN, AYSEL'İ KURTARABİLECEK Mİ?

Karan, Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak peki? Diğer yandan Berrin, Nihal'de bazı değişiklikler fark etmiştir, Nihal annesinin kuşkularını dağıtmaya çalışır. Ama başarılı olabilecek mi acaba? Aleyna ise Karan'a ilk defa 'seni seviyorum' der, Karan buna ne tepki verecek peki?