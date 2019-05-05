Pazar akşamlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Kardeş Çocukları 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Umay ve Yıldırım'ın görüntüleri, Karay'ların üzerinde patlayan bir bombaya dönüşürken, Ümran Cemal'in yanında hayatının en uzun gecesini yaşar.

EVDE KIYAMET KOPUYOR

Hayal ve Hayat, Volkan'ın vedasının şokunu yaşarken kendilerini bir anda evde kopan kıyametin ortasında bulur. Bütün gece annesinden haber alamayan Hayat, Ümran'ı bulduğunda ise yeni bir kabusa uyanır.

YILDIRIM GERÇEKLERİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR

Umay, patlak veren krizi kendi yöntemleriyle fırsata çevirerek yönetirken, Yıldırım prestijinin değil, kendisinden saklanan gerçeklerin peşindedir ve doğmamış bebeğinin toprağını bulmaya razıyken eline geçen ipucunun peşine düşer. Yıldırım'ın attığı adım onu bir anda büyük gerçekle yüz yüze bırakırken, Cemal ve Umay arasında yaşadığı esaretten yorgun düşen Ümran ise bu kez yaşadıklarına boyun eğmemeye kararlıdır. Cemal'i durdurmayı kafasına koyan Ümran'ın tehlikeli oyunu iki kız kardeşi can pazarına sürükler.