Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 03.05.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 20:19

, hikayesi nedir? 'nin kelime anlamı merak ediliyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi her cuma izlenme rekorları kırıyor. Diziyi izleyen izleyiciler , nedir sorularına yanıt arıyor. Hercai'nin kelime anlamı birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Hercai kelimesine dair merak edilenler...

Hercai ne demek?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi kısa sürede en sevilen dizilerden birisi oldu. İzleyicilerden tam not alan dizi hakkında detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Diziyi büyük bir merakla takip eden izleyiciler "Hercai kelimesi ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. "?" ve "Hercai nedir?" sorusuyla ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

HERCAİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denmektedir.

HERCAİ KELİMESİNİ ANLATAN HİKAYE

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.
Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.
Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.
O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "KARDELEN" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir.
İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai ne demek, hikayesi nedir? Hercai'nin kelime anlamı merak ediliyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri