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  • 03.05.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 18:32

yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon oyuncuları...

Bir dönem televizyon ekranlarında çok izlenen dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi merakla sorusuna yanıt arıyor. İşte Behzat Ç dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlayacak?

Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak için geri sayım başladı. İzleyiciler merakla "?" sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni sezonu 40'ar dakikadan oluşan 9 bölüm içerecek. İşte ...

BEHZAT Ç YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Behzat Ç dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezon tarihine dair bir açıklama yapılmadı. Fragmanda sadece "Yakında" ibaresi kullanıldı.

BEHZAT Ç YENİ SEZON OYUNCULARI

Behzat Ç'nin yeni sezonunda Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edeceği iddia edildi.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON FRAGMANI

BEHZAT Ç. DİZİSİ HAKKINDA

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanmış Türk polisiye televizyon dizisidir. Adam Film yapımcılığında ilk bölümü 19 Eylül 2010 Pazar günü Star TV'de yayımlanmıştır. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'dur.

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