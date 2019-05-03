Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak Behzat Ç için geri sayım başladı. İzleyiciler merakla "Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni sezonu 40'ar dakikadan oluşan 9 bölüm içerecek. İşte Behzat Ç oyuncuları...
BEHZAT Ç YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Behzat Ç dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni sezon tarihine dair bir açıklama yapılmadı. Fragmanda sadece "Yakında" ibaresi kullanıldı.
BEHZAT Ç YENİ SEZON OYUNCULARI
Behzat Ç'nin yeni sezonunda Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edeceği iddia edildi.
BEHZAT Ç. YENİ SEZON FRAGMANI
BEHZAT Ç. DİZİSİ HAKKINDA
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanmış Türk polisiye televizyon dizisidir. Adam Film yapımcılığında ilk bölümü 19 Eylül 2010 Pazar günü Star TV'de yayımlanmıştır. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'dur.
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