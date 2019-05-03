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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 00:10

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Miran Reyyan için uğraşıyor!

ATV ekranlarının kısa sürede sevilen fenomen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Miran Aslanbey'in Reyyan için uğraştığı yeni bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde yaşananlar geceye damgasını vurdu. Konakta ortalık iyice karışmaya başladı. Şimdi izleyiciler merakla Hercai 8. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır.

KONAKTA İŞLER KARIŞIYOR

Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor! Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey!

GERGİN ANLAR YAŞANACAK

Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var!

MİRAN, REYYAN'IN BABASINA SİLAH ÇEKİYOR

Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?

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