Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Sıfır Bir dizisinde Cio karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan Çukur dizisine transfer oldu. Şimdi izleyiciler merakla pazartesi günü yayınlanacak bölümü bekliyor. Heyecan dolu sahneleriyle Çukur 64. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüme dair dikkat çeken detaylar...

ÇUKUR 64. BÖLÜM FRAGMANI

Sıfır Bir dizisinde kendisini oynayan ve CİO lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan, Çukur dizisinde Azer Kurtuluş rolüyle yer alacak. Ceyhan, Koçovalı ailesinin düşmanı olarak diziye katılan Azer Kurtuluş'u canlandıracak.

AZER KARAKTERİYLE DİZİDE OLACAK

Çukur, önceki sezonda olduğu gibi büyük bir yardım gecesi düzenleyerek 27 Mayıs günü sezon finali yapacak. Sezon finaline yaklaşan diziye ise ''Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da'' dizisindeki Cihangir Ceyhan katılıyor.

AZER KURTULUŞ YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor. Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor. Cihangir Ceyhan'ın ilk kez izleyici ile buluşacağı 'Çukur'un yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akşın'ın kaçırıldığı haberi, Çukur'a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın'ı bulmak için seferber olacak.

SALİH VE SAVAŞ MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Aliço, Yüzüklü'nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın'a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek.

KOÇOVALILARA YENİ DÜŞMAN

İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü'nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç'la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel'le karşı karşıya gelecek.