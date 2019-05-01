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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 13:00

64. fragmanı ilk sahne yayında mı?

Pazartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanan 'un ünde yine aksiyon doruktaydı. Akşın'la ilgili gelen haber herkesi derinden üzdü. İzleyiciler şimdi merakla Çukur 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Çukur'da büyük şok! O isim öldü

dizisi yine nefesleri kesen bir bölüm ile 'de ekranlara geldi. Çukur son bölümde Karaca elinde silahla mezarlığa doğru koşturur. Akşın'a seslenir. Akşın ortalıklarda yoktur. Çıldırmış bir şekilde Akşın'ın adını defalarca haykırır.

ÇUKUR 64. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 64.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karaca elinde silahla mezarlığa doğru koşturur. Akşın'a seslenir. Akşın ortalıklarda yoktur. Çıldırmış bir şekilde Akşın'ın adını defalarca haykırır. Bu sırada Sena'nın mezar taşının üzerinde siyah bir zarf olduğunu fark eder. Akşın ise Yücel'in arabasındadır. Yücel Akşın'a "Gerçekten doğruymuş. Şu yara olmasa melek gibisin" der. Akşın, Yücel'in yüzüne korku dolu gözlerle bakar ancak tek bir kelime etmez. Bu sırada Karaca mezarlıktan koştura koştura mahalleye geri döner ve kahveye giderek Akşın'ın kaçırılma haberini Yamaç ve Selim'e verir. Yamaç ve Selim şoke olur. Yamaç korku dolu gözlerle Karaca'nın elindeki siyah zarfa bakar.

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