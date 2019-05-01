Çukur dizisi yine nefesleri kesen bir bölüm ile Show TV'de ekranlara geldi. Çukur son bölümde Karaca elinde silahla mezarlığa doğru koşturur. Akşın'a seslenir. Akşın ortalıklarda yoktur. Çıldırmış bir şekilde Akşın'ın adını defalarca haykırır.

ÇUKUR 64. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 64.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karaca elinde silahla mezarlığa doğru koşturur. Akşın'a seslenir. Akşın ortalıklarda yoktur. Çıldırmış bir şekilde Akşın'ın adını defalarca haykırır. Bu sırada Sena'nın mezar taşının üzerinde siyah bir zarf olduğunu fark eder. Akşın ise Yücel'in arabasındadır. Yücel Akşın'a "Gerçekten doğruymuş. Şu yara olmasa melek gibisin" der. Akşın, Yücel'in yüzüne korku dolu gözlerle bakar ancak tek bir kelime etmez. Bu sırada Karaca mezarlıktan koştura koştura mahalleye geri döner ve kahveye giderek Akşın'ın kaçırılma haberini Yamaç ve Selim'e verir. Yamaç ve Selim şoke olur. Yamaç korku dolu gözlerle Karaca'nın elindeki siyah zarfa bakar.