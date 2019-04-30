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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 12:02

50. yeni bölüm fragmanı: Karadeniz oğlum bu ne yapacağı belli olmaz! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

50. yeni bölümde Mustafa'nın başı dertte. Vedat'ın kötü sürprizinin ardından her şeyin yolunda olduğunu öğrenen Nefes için hamileliğin tadını çıkartma vakti geldi. Ancak Mustafa'nın başına geleceklerle aile yeniden darmadağın olur! İşte Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölümden ipuçları!

Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında her Çarşamba izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölümde ortalık yine karışıyor. Mustafa gemiye çıkmadan önce başına gelecekler içine doğmuş gibi helallik alacak ve sonra Karadeniz'de hüzün dolu anlar yaşanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 50. yeni bölümden ipuçları!

SEN ANLAT KARADENİZ 50. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 50. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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