Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un yeni bölümlerinde heyecan doruğa çıktı. İzleyiciler Yüzüklü'nün kim olduğunu, Akşın'ın ölüp ölmediğini merakla bekliyor. Yüzüklü karakterinin kim olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Heyecan dolu bölümde diziye dair yeni detaylar ortaya çıkacak.

ÇUKUR'DA YÜZÜKLÜ'NÜN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI MI?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Yüzüklü'nün kim olduğu henüz belli olmadı.

ÇUKUR'DA AKŞIN ÖLDÜ MÜ?

Yerde melek gibi yatan Akşın'ı gören Celasun'un büyük bir yıkım yaşadığı tanıtımda, öfkelenen Yamaç kahveyi savaş alanına çeviriyor. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Vartolu'nun, "Vartolu Sadettin abinizi hiç mi özlemediniz?" sözleri dikkat çekerken Cumali her yerde Yücel'i arıyor. Çekilen silahların gerilimi yükselttiği tanıtım dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

Akşın'ın ölüp ölmediği, İlayda Alişan'ın Çukur'dan ayrılıp ayrılmadığı dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.

İLAYDA AKŞIN KİMDİR?

Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı gibi dizilerin kadrosunda yer alan İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Akşın'ın kaçırıldığı haberi, Çukur'a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın'ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü'nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın'a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek. İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü'nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç'la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel'le karşı karşıya gelecek.