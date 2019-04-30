Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 80. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 80. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz azılı düşmanı Dragan'ı yakalıyor. Ama Yavuz tüm öfkesine rağmen onu öldürmeyerek adalete teslim ediyor. Yavuz için henüz hiç bir şey bitmiyor. Yavuz Dragan'ı sorguya çekiyor. Dragan gibileri çok gördüğünü ama sonlarının aynı olduğunu söylüyor. Dragan hala kendinden çok emin. Yavuz ise onu dersini veriyor. Ayrıca Linda'dan aldıkları bilgiler doğrultusunda örgütün başındaki ismin peşine düşüyor. Kopuk ile beraber iz süren Yavuz hedefinde büyük patron var.

TİM VE YAVUZ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

İstanbul'da korkunç bir patlama yaşanıyor. El Muğdar'ın serbest bırakılması için yapılan katliam yürekleri bir kez daha yakar. Sadık'ın sorguya alınması ile tehdit daha da büyüyor. Sadık, Dragan'ın serbest bırakılmaması durumunda İstanbul'un her yerinde patlamalar olacağını söylüyor. Tüm bu tehditlere rağmen Yavuz ve Eylem Sadık'tan önemli bilgiler ediniyor. Yavuz hemen harekete geçiyor. Tim de İstanbul'da yaşanabilecek yeni hain saldırılara engel olmak istiyor. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşine düşüyor. Bu koşuşturmada asıl tehlike de yaklaşıyor.

EYLEM TEHLİKE ALTINDA

Eylem'in zor durumda olduğunu gören Tim hemen harekete geçip önlerine geleni indirir. Tim Eylem'e ulaştığında onu kafasına dayanmış bir silahla tehlikenin ortasında bulur.

LİNDA'DAN ÖNEMLİ BİLGİLER ALINIYOR

Yavuz ve Kopuk, Linda'dan aldıkları önemli bilgiler ışığında terör devleti planlarının arkasındaki kişiyi araştırmaya koyulurlar. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres öğrenirler.