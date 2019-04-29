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  • 30.04.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 00:08

64. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukur'a düşen kor gibi haber!

Pazartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanan 'un yeni bölümünde aksiyon doruktaydı. Akşın'la ilgili gelen haber herkesi derinden sarstı. İzleyiciler şimdi merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Çukur 64. bölüm fragmanı yayında mı?

Show TV ekranlarında 'un bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Akşın'ın Çukur'da yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizide bu hafta aksiyon doruktaydı. Şimdi izleyiciler merakla Çukur 63. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akşın'ın kaçırıldığı haberi, Çukur'a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın'ı bulmak için seferber olacak.

SALİH VE SAVAŞ MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Aliço, Yüzüklü'nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın'a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek.

KOÇOVALILARA YENİ DÜŞMAN

İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü'nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç'la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel'le karşı karşıya gelecek.

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