Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan diziye veda mı ediyor iddası gündeme geldi. Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan veda mı edecek? Diriliş Ertuğrul Ertuğrul bey nasıl ölecek, tarihte nasıl öldü? İşte tüm detaylar. Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.