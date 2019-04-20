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  • 20.04.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 15:20

'da veda mı ediyor? Diriliş Ertuğrul , tarihte nasıl öldü?

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'da iddialar bitmiyor. 3 sezondur TRT 1 ekranlarında ses getiren dizi de önemli bir gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul hakkında çıkan haberler izleyicinin kafasını karıştırdı. Başarılı performansı ile alkış toplayan , diziye veda mı ediyor? Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu. Peki Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan veda mı edecek? Diriliş Ertuğrul , tarihte nasıl öldü? İşte tüm detaylar

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan diziye veda mı ediyor iddası gündeme geldi. Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan veda mı edecek? Diriliş Ertuğrul Ertuğrul bey nasıl ölecek, tarihte nasıl öldü? İşte tüm detaylar. Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

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