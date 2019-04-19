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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 14:58

'da Dragos ve Bamsı gerçekte nasıl ölüyor?

yine ekrana damga vuran bir bölümle hayranlarının karşısına çıktı. Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olarak diziye katılan Dragos obaya Zangoç olarak sızdı. Hain planları ile ön plana çıkan Yunan komutan Dragos Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı Söğüt'ü almak ve kendi hükümdarlığını sürdürmek istemiştir.

Diriliş Ertuğrul'un dün yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Dragos dizide Ertuğrul bey yahut Osman tarafından hain planlarının ve bedelini en ağır şekilde ödeyerek can verecektir. Bu karakterin diziden ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmemektedir. Diziye 5 sezonda katılan İlker Aksum yani Dragos gerçek tarihte var mı? Finale kısa bir zaman kala Ertuğrul Bey düşmanlarını teker teker yok ediyor. İşte onlardan biri olan Dragos hakkında merak edilenler... Peki Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alp öldü mü? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar

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