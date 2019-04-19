Diriliş Ertuğrul'un dün yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Dragos dizide Ertuğrul bey yahut Osman tarafından hain planlarının ve bedelini en ağır şekilde ödeyerek can verecektir. Bu karakterin diziden ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmemektedir. Diziye 5 sezonda katılan İlker Aksum yani Dragos gerçek tarihte var mı? Finale kısa bir zaman kala Ertuğrul Bey düşmanlarını teker teker yok ediyor. İşte onlardan biri olan Dragos hakkında merak edilenler... Peki Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alp öldü mü? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar