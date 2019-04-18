Diriliş Ertuğrul bu gece yine solukları kesen bir bölüm ile ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul son bölümde Bamsı Alp çocuğunu kurtarmak isterken düşmanın eline düşüyor. Dizinin fanatikleri Bamsı Alp'in ölmesinden korkuyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Bamsı (Alp) Beyrek öldü mü? Peki bir diğer önemli karakter olan Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Tüm bu soruların cevabı haberimizde yer alacak. Bu arada Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.