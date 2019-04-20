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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 16:46

'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın!

Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya derken şimdi de Türkiye'yi de tehdit ediyor. Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; 'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı. 2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan’daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta gizli tehlike kullanıcıları şoke etti. Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar

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