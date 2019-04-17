TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba günü izleyicileri ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Ertuğrul son bölümde Uranos'u yakalayıp cezasını verdi. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Diriliş Ertuğrul 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Uranos'u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç'un Oğuz Alp'i öldürüp, Melikşah'ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç'un Dragos olduğunu biliyordur.

OĞUZ VE MELİKŞAH YARALANDI



Zangoç, Ertuğrul Bey'in kurduğu tuzağa düşüp kimliğinin ortaya çıktığından şüphelendiği için tam zindana atılacakken Oğuz'u ve Melikşah'ı yaralar ve Oğuz Alp şehit olur.

ZANGOÇ, SÖĞÜT'TEN ÇIKIYOR

Zindandan kaçan Zangoç, tüccar kılığında gizlice Söğüt'ten çıkarak lefke kalesine gider. Artık zangoç kılığında değil gerçek kimliği olan zalim Dragos'tur.

DRAGOS İNTİKAM YEMİNİ EDİYOR

Kaleye ve askerlere el koyan Dragos, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos için intikam yemini eder. Dragos'un yeni oyunu ne olacak?

ALINCAK, DRAGOS'A TESLİM EDİLİYOR

Beybolat, Dragos'un yardımıyla kaçırdığı Bamsı'nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı'dan Alıncak'ı ister. Bamsı bu oyuna gelerek Ertuğrul Bey'in tutsak olarak aldığı Alıncak'ı Dragos'a teslim eder ve tuzağa çekildiğini anlamaz. Alıncak'ı alan Dragos Bamsı'yı öldüreceğini söyler.

BEYBOLAT'IN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Ertuğrul Bey tüm bu oyunları anlamış fakat Bamsı Ertuğrul Bey'in sözünü dinlememiştir. Peki Ertuğrul Bey Bamsı ve oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun abisi Beybolat'ın gerçek yüzünü görecek mi?