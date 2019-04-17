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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

Türkiye binlerce hayranı olan magazinin ünlü isimleri nerelerde oturuyor dersiniz? Kimileri Beyoğlu'ndan, Etiler'den vazgeçmiyor, kimileri tası tarağı toplayıp daha sakin yerlere yerleşiyor... Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve dizide son günlerini yaşayan Engin Altan Düzyatan sevenleri tarafından yakın mercek altında. Öyle ki yaşından, boyuna kadar her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de evleri. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi sosyal medyada çok konuşuldu.

17.04.2019 17:18 - Son Güncelleme: 17.04.2019 17:21
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın yaşadığı ev herkesi şaşkına çevirdi. Usta oyuncu Engin Altan Düzyatan ile güzel eşi Neslişah Alkoçlar soyal medyanın gündemine bu kez evleriyle oturdu. İşte hayranlarını bile şaşkına çeviren Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar çiftinin evi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

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