Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın evi parmak ısırttı!

Türkiye binlerce hayranı olan magazinin ünlü isimleri nerelerde oturuyor dersiniz? Kimileri Beyoğlu'ndan, Etiler'den vazgeçmiyor, kimileri tası tarağı toplayıp daha sakin yerlere yerleşiyor... Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve dizide son günlerini yaşayan Engin Altan Düzyatan sevenleri tarafından yakın mercek altında. Öyle ki yaşından, boyuna kadar her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de evleri. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi sosyal medyada çok konuşuldu.

17.04.2019 17:18 - Son Güncelleme: 17.04.2019 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





