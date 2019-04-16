Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın çocukluğuna ait fotoğrafı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ertuğrul Bey karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan ünlü oyuncunun çocukluk hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk hali...







16.04.2019 18:42 - Son Güncelleme: 16.04.2019 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





