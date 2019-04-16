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Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın çocukluğuna ait fotoğrafı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ertuğrul Bey karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan ünlü oyuncunun çocukluk hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk hali...


16.04.2019 18:42 - Son Güncelleme: 16.04.2019 18:55
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine can veren Engin Altan Düzyatan'ın çocukluğuna ait fotoğrafı hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...

Ertuğrul Bey karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan ünlü oyuncunun çocukluk hali görenleri hayrete düşürdü.

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...

İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk hali...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...

Engin Altan Düzyatan

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Bu halini kimse görmedi...
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