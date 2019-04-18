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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 11:30

17 Nisan Çarşamba : Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizileri reyting sonuçları

17 Nisan Çarşamba açıklandı. Çarşamba günleri dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun'un reyting sonuçları merak ediliyor. ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 17 Nisan Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları...

17 Nisan Çarşamba reyting sonuçları

... 17 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları paylaşıldı. Diziseverlerin yakından takip ettiği Sen Anlat Karadeniz dizisi her çarşamba günü izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Öte yandan TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin de reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, nasıl? İşte 17 Nisan Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları...

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 17.04.2019 DIZILER 15.36 32.66
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 10.Haz 27.Tem
3 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 17.04.2019 DIZILER Tem.88 16.93
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 17.04.2019 DIZILER Haz.33 14.93
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 17.04.2019 GERCEK YASAMLAR May.36 31.92
6 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 17.04.2019 DIZILER Nis.54 Eki.76
7 KUZGUN STAR TV 17.04.2019 DIZILER Nis.43 Eyl.52
8 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 04.Oca 10.Şub
9 YEMIN KANAL 7 17.04.2019 DIZILER Mar.96 Eyl.37
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.96 9
11 ESRA EROL'DA ATV 17.04.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.77 14.64
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.65 14.21
13 ATV ANA HABER ATV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.27 09.Mar
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Şub Ağu.41
15 HAVA DURUMU ATV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Tem Haz.88
16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Tem Tem.87
17 YAPARSIN ASKIM FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.64 05.Tem
18 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.48 May.31
19 KUZGUN (OZET) STAR TV 17.04.2019 DIZILER Şub.41 May.52
20 BENI BIRAKMA ATV 17.04.2019 DIZILER Şub.39 13.87
21 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.33 24.25
22 ATV GUN ORTASI ATV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.31 14.98
23 DOGRUSU NE? TRT 1 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.28 May.78
24 EYVAH EYVAH 3 (T.S) KANAL D 17.04.2019 FILMLER Şub.25 05.Nis
25 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 17.04.2019 DIZILER Şub.15 Eyl.47
26 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Oca 05.Ara
27 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Şub 12.Ağu
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17.04.2019 DIZILER 01.Eyl Tem.14
29 ELIF KANAL 7 17.04.2019 DIZILER Oca.82 Mar.75
30 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 17.04.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.74 Ağu.59
31 YEMIN (OZET) KANAL 7 17.04.2019 DIZILER Oca.66 Nis.64
32 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 17.04.2019 DIZILER Oca.61 Eki.48
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Haz May.47
34 ESRA EROL'DA OZET ATV 17.04.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.54 Tem.69
35 SICAK GELISME KANAL D 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.54 05.Mar
36 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.49 Tem.83


17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 17.04.2019 DIZILER 16.16 35.82
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Kas.86 35.58
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 17.04.2019 DIZILER May.84 15.15
4 KUZGUN STAR TV 17.04.2019 DIZILER 05.Oca Kas.22
5 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.97 13.44
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 17.04.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.19 30.18
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.39 Tem.67
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.21 07.Haz
9 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 17.04.2019 DIZILER Şub.85 06.Nis
10 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Tem 32.36
11 KUZGUN (OZET) STAR TV 17.04.2019 DIZILER Şub.52 Haz.32
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.34 Eki.84
13 EYVAH EYVAH 3 (T.S) KANAL D 17.04.2019 FILMLER Şub.29 May.52
14 ATV ANA HABER ATV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.21 Haz.64
15 DOGRUSU NE? TRT 1 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.13 05.Eyl
16 YEMIN KANAL 7 17.04.2019 DIZILER 02.Oca May.45
17 YAPARSIN ASKIM FOX 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Eyl Nis.74
18 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 17.04.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Tem Eki.26
19 YEMEKTEYIZ TV8 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Eyl Ağu.93
20 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 17.04.2019 DIZILER Oca.89 Nis.93
21 ATV GUN ORTASI ATV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.74 15.27
22 SHOW ANA HABER SHOW TV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Tem May.16
23 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.69 May.42
24 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.62 Nis.32
25 ESRA EROL'DA ATV 17.04.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.62 Tem.48
26 ISIGIN PRENSESI TRT 1 17.04.2019 DIZILER 01.Haz Haz.26
27 HEDEFTEKI ADAM (Y.S) SHOW TV 17.04.2019 FILMLER 01.May May.99
28 HAVA DURUMU ATV 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.49 Nis.16
29 ANA HABER TRT 1 17.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.46 Nis.45
30 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 17.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.35 11.May

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