ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında sır ölümün gerçekleri gün yüzüne mi çıkıyor? Büyükşen ailesi neden öldürüldü? Mehir cinayeti mi yoksa başka bir dava mı? Metin ve Necla Büyükşen'i kim ya da kimler öldürdü? Cinayetle ilgili ifade değişikliğinin sebebi nedir? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...