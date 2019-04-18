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  • 18.04.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 09:52

canlı yayınında Konya'da işlenen cinayet hakkında şok gelişme! 18 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Konya'da işlenilen cinayet hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Büyükşen ailesinin katil ya da katillerinden bir iz bulunabilecek mi? Anne ve babası gözü önünde öldürülen genç kız ne saklıyor? Hepsi ve daha fazlası 18 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında sır ölümün gerçekleri gün yüzüne mi çıkıyor? Büyükşen ailesi neden öldürüldü? Mehir cinayeti mi yoksa başka bir dava mı? Metin ve Necla Büyükşen'i kim ya da kimler öldürdü? Cinayetle ilgili ifade değişikliğinin sebebi nedir? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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