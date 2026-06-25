Güvenlik incelemesinden kaçan Meta'ya ABD'den e-postalı ihtar: Şeffaflıktan kaçma!
Ciddi güvenlik açıklarıyla ülkeleri dijital uçuruma sürüklemekle eleştirilen sosyal medya şirketlerinin keyfi dönemi kapanıyor. Facebook ve Instagram’ı bünyesinde bulundan Meta şirketi, yapay zeka modellerini hukuki incelemeye sunmaktan kaçınıyor. OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic gibi devler benzer eleştirilere maruz kalınca ABD hükümetiyle işbirliği kararı almıştı. Meta ise kapılarını devlete kapatan tek geliştirici olarak kuşkuların odağında yer alıyor. Washington yönetimi, olası güvenlik açıklarını tespit etmek için Meta'ya e-posta yoluyla baskı kurdu.
Hızlı Özet Göster
- ABD hükümeti Meta'dan Facebook ve Instagram'daki yapay zeka modellerini gönüllü olarak federal incelemeye sunmasını talep ediyor.
- Meta, yapay zeka modellerini ABD federal hükümetiyle gönüllü paylaşma konusunda anlaşmaya varmamış tek büyük ABD merkezli yapay zeka teknolojisi geliştiricisi olarak öne çıkıyor.
- OpenAI, Anthropic, Google, xAI ve Microsoft gibi şirketler sistemlerini Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi'ne sunmak üzere anlaşma imzaladı.
- ABD Başkanı Donald Trump 2 Haziran'da yapay zeka alanında küresel liderliği sürdürmek ve ulusal güvenliği güçlendirmek için başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
- ABD hükümeti yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini ve güvenlik açıklarını değerlendirebilmek amacıyla Meta'ya baskı yapıyor.
Sosyal medya platformları üzerinden dünya genelinde güvenlik endişelerine yol açan Meta, ABD hükümetinin yapay zeka denetimlerinden kaçmaya çalışıyor.
The New York Times gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD hükümeti, sistemlerin yeteneklerini ve olası güvenlik açıklarını değerlendirebilmek amacıyla Meta'ya baskı yapıyor.
Hükümet yetkilileri, Facebook ve Instagram'daki yapay zeka modellerinin gönüllü olarak federal incelemeye sunulmasını talep ediyor.
TEK KAÇAK META
Talebin Meta'ya e-posta yoluyla iletildiği öğrenildi.
Kaynaklar, Meta'nın modellerini inceleme amacıyla federal hükümetle gönüllü paylaşma konusunda anlaşmaya varmamış tek büyük ABD merkezli yapay zeka teknolojisi geliştiricisi olduğunu bildirdi.
OpenAI, Anthropic, Google, xAI ve Microsoft gibi önde gelen şirketler sistemlerini "Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi" olarak bilinen federal yapay zeka güvenliği grubuna sunmak üzere anlaşmalar imzalamıştı.
ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Haziran tarihinde ülkesinin yapay zeka alanındaki "küresel liderliğini" sürdürmek, inovasyonun önündeki bürokratik engelleri kaldırmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek gayesiyle başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
Gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin ABD'yi daha güçlü kıldığı ifade edilen kararnamede, devlet kurumları arasında koordineli eylem gerektiren yeni ulusal güvenlik hususlarının beraberinde geldiği vurgulanmıştı.