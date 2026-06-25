Güvenlik incelemesinden kaçan Meta'ya ABD'den e-postalı ihtar: Şeffaflıktan kaçma!

ABD hükümeti yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini ve güvenlik açıklarını değerlendirebilmek amacıyla Meta'ya baskı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Haziran'da yapay zeka alanında küresel liderliği sürdürmek ve ulusal güvenliği güçlendirmek için başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

OpenAI, Anthropic, Google, xAI ve Microsoft gibi şirketler sistemlerini Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi'ne sunmak üzere anlaşma imzaladı.

Meta, yapay zeka modellerini ABD federal hükümetiyle gönüllü paylaşma konusunda anlaşmaya varmamış tek büyük ABD merkezli yapay zeka teknolojisi geliştiricisi olarak öne çıkıyor.

ABD hükümeti Meta'dan Facebook ve Instagram'daki yapay zeka modellerini gönüllü olarak federal incelemeye sunmasını talep ediyor.

Sosyal medya platformları üzerinden dünya genelinde güvenlik endişelerine yol açan Meta, ABD hükümetinin yapay zeka denetimlerinden kaçmaya çalışıyor.

The New York Times gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD hükümeti, sistemlerin yeteneklerini ve olası güvenlik açıklarını değerlendirebilmek amacıyla Meta'ya baskı yapıyor.

Hükümet yetkilileri, Facebook ve Instagram'daki yapay zeka modellerinin gönüllü olarak federal incelemeye sunulmasını talep ediyor.