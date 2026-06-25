SpaceX disk şeklinde bir uzay aracı fırlattı: Gizli tutulan görevde canlı yayın yarıda kesildi

PENTAGON İDDİALARI NEDEN GÜNDEMDE? Şirket, Starfall'un askeri amaçlarla kullanılacağına dair resmi bir doğrulama yapmadı. Buna rağmen ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun süredir uzay araçlarıyla dünyanın herhangi bir noktasına hızlı malzeme taşınmasını değerlendirdiği biliniyor.

SİLAH, KARGO ARACI, YOKSA İKİSİ BİRDEN Mİ? SpaceX'in Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü mevcut projeler de bu ihtimali destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Bunlardan biri olan "Project Cargo", gelecekte Starship roketlerinin küresel ölçekte askeri ve lojistik yük taşımasını öngörüyor.

GÖREVİN EN KRİTİK BÖLÜMÜ GİZLİ TUTULDU Fırlatmanın ardından SpaceX yalnızca "Starfall'un konuşlandırılması doğrulandı" açıklamasını yaptı. Ancak kapsülün atmosfere yeniden girişinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı ya da Pasifik Okyanusu'ndan kurtarılıp kurtarılmadığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SpaceX görevin dönüş aşaması hakkında resmi açıklama yapmadı. STARFALL İÇİN BİLİNENLER VE BİLİNMEYENLER Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Disk şeklindeki tasarımı nedeniyle uçan daireye benzetiliyor.

Mikro yerçekimi araştırmaları ve uzayda üretim için geliştirildiği açıklandı.

Görevin önemli bölümleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kapsülün geri dönüşü ve kurtarılması hakkında resmi bilgi verilmedi.

Ticari kullanım takvimi henüz açıklanmadı. Uzmanlar, görevin bu kadar gizli yürütülmesinin askeri kullanım ihtimalini gündemde tuttuğunu belirtiyor. Bununla birlikte Starfall'un silah veya mühimmat taşımak üzere kullanılacağına ilişkin resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bilgi bulunmuyor.