SpaceX disk şeklinde bir uzay aracı fırlattı: Gizli tutulan görevde canlı yayın yarıda kesildi
SpaceX, uçan daireyi andıran tasarımıyla dikkat çeken yeni uzay aracı Starfall'u Falcon 9 roketiyle test etti. Mikro yerçekimi araştırmaları için geliştirildiği açıklanan aracın uzaya ulaştığı anların ve dönüş sürecinin kamuoyundan gizlenmesi, projenin askeri amaçlar taşıyabileceği iddialarını gündeme getirdi.
Hızlı Özet Göster
- SpaceX, disk biçimindeki Starfall adlı uzay aracını Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı ancak görevin uzaya ulaştığı bölüm ve dönüş süreci kamuoyundan gizli tutuldu.
- Yaklaşık üç metre çapında ve 60 santimetre yüksekliğinde tasarlanan Starfall, mikro yerçekimi ortamında üretim yapmak isteyen özel şirketlere laboratuvar imkanı sunmayı ve yükleri farklı noktalara hızlı ulaştırmayı hedefliyor.
- ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun süredir uzay araçlarıyla dünyanın herhangi bir noktasına hızlı malzeme taşınmasını değerlendirdiği ve SpaceX'in bakanlıkla Project Cargo gibi projeler yürüttüğü biliniyor.
- SpaceX, fırlatma sonrası sadece konuşlandırmanın doğrulandığını açıkladı ancak kapsülün atmosfere yeniden girişi ve Pasifik Okyanusu'ndan kurtarılması hakkında bilgi paylaşmadı.
- Görevin gizli yürütülmesi askeri kullanım ihtimalini güçlendirse de SpaceX, Starfall'un askeri amaçlarla kullanılacağına dair resmi doğrulama yapmadı.
SpaceX, yeni geliştirdiği "Starfall" adlı aracını sessiz sedasız test etti. Futurism'in haberine göre Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen fırlatma, diğer SpaceX görevlerinin aksine yalnızca kalkış anına kadar canlı yayınlandı. Görevin uzaya ulaştığı bölüm ve kapsülün dönüş süreci ise kamuoyundan gizli tutuldu. Bu durum, testin askeri amaçlarla bağlantılı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
GİZLİ TUTULAN TEST DİKKAT ÇEKTİ
SpaceX'in yeni kapsülü, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabaha karşı fırlatıldı. Ancak şirket, alışılmışın aksine roketin üst kademesinin uzaya ulaştığı anları paylaşmadı. Görevin en kritik bölümlerinin yayın dışı bırakılması, testin olağan SpaceX fırlatmalarından farklı bir nitelik taşıdığı yorumlarına yol açtı.
TASARIMI BİR ÇOK SORUYU DA BERABERİNDE GETİRDİ
Yaklaşık üç metre çapında ve 60 santimetre yüksekliğinde tasarlanan Starfall, ilk bakışta uçan daireyi andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Resmi açıklamalara göre araç, mikro yer çekimi ortamında üretim yapmak isteyen özel şirketlere laboratuvar imkanı sunmayı ve yükleri dünyanın farklı noktalarına çok kısa sürede ulaştırmayı hedefliyor.
PENTAGON İDDİALARI NEDEN GÜNDEMDE?
Şirket, Starfall'un askeri amaçlarla kullanılacağına dair resmi bir doğrulama yapmadı. Buna rağmen ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun süredir uzay araçlarıyla dünyanın herhangi bir noktasına hızlı malzeme taşınmasını değerlendirdiği biliniyor.
SİLAH, KARGO ARACI, YOKSA İKİSİ BİRDEN Mİ?
SpaceX'in Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü mevcut projeler de bu ihtimali destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Bunlardan biri olan "Project Cargo", gelecekte Starship roketlerinin küresel ölçekte askeri ve lojistik yük taşımasını öngörüyor.
GÖREVİN EN KRİTİK BÖLÜMÜ GİZLİ TUTULDU
Fırlatmanın ardından SpaceX yalnızca "Starfall'un konuşlandırılması doğrulandı" açıklamasını yaptı. Ancak kapsülün atmosfere yeniden girişinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı ya da Pasifik Okyanusu'ndan kurtarılıp kurtarılmadığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
STARFALL İÇİN BİLİNENLER VE BİLİNMEYENLER
- Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
- Disk şeklindeki tasarımı nedeniyle uçan daireye benzetiliyor.
- Mikro yerçekimi araştırmaları ve uzayda üretim için geliştirildiği açıklandı.
- Görevin önemli bölümleri kamuoyuyla paylaşılmadı.
- Kapsülün geri dönüşü ve kurtarılması hakkında resmi bilgi verilmedi.
- Ticari kullanım takvimi henüz açıklanmadı.
Uzmanlar, görevin bu kadar gizli yürütülmesinin askeri kullanım ihtimalini gündemde tuttuğunu belirtiyor. Bununla birlikte Starfall'un silah veya mühimmat taşımak üzere kullanılacağına ilişkin resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Şirketin bir sonraki test uçuşunu ne zaman gerçekleştireceği ve ticari ortakların bu kapsülü ne zaman kullanabileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)