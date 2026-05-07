ABD'de çıkarılan özel yasa ile TikTok'un ABD ayağı İsrail dostu olduğunu açıklayan şirketlere devredildi.

Almanya merkezli Axel Springer şirketinin CEO'su Mathias Döpfner, yazı işleri kadrosundan İsrail'e bağlılık talep etti.

İsrail eski istihbarat görevlisi Ella Kenan, dünya genelinde 100 bin kişiden oluşan dijital ordu kurduklarını açıkladı ve İsrail Meclisi propaganda faaliyetleri için 730 milyon dolar bütçe ayırdı.

Oracle, Google, Microsoft, YouTube ve ChatGPT gibi ABD merkezli teknoloji şirketlerinin İsrail'e gözetleme ve konum bildirme hizmetleri sunduğu belgelendi.

ABD ve Avrupa medyasının İsrail lobilerinin esiri altında olduğu gerçeği yıllardır arka planda konuşulan bir konu olarak saklı duruyordu. Ancak İsrail'in arkasına Batı desteğini de alarak 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım, medyadaki büyük Yahudi kuşatmasını daha fazla gözler önüne sermeye başladı.

İsrail Meclisi 2026 ulusal bütçesinde propaganda faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolar ayırdı.



Son günlerde İsrail'in Hollywood'dan ana akım geleneksel medyaya ya da sosyal ağlardan teknoloji şirketlerine kadar nasıl kirli bir ağ kurduğu gün yüzüne çıkıyor. İşte dünyadan birkaç örnek:



MİLYARDERLER DEVREDE



İlk olarak ABD'de geçtiğimiz günlerde yaşanan satışlara bakalım. Paramount ve Skydance firmaları birleşti. İsrail destekçisi bu firmalar tarihin en büyük birleşmelerinden birini yaptı.

Ellison ailesi ve RedBird Capital gibi figürler devrede.

Kendisini her platformda "İsrail dostu" olarak tanımlayan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın teknolojik gücüyle desteklenen bu yeni yapı CNN ve CBS gibi haber devlerini aynı çatı altında topladı.

Bu adım özellikle Ortadoğu ve İsrail politikaları ekseninde ABD medyasının editoryal dilini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.