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Mahkeme salonunda "yapay zeka" zaferi! İlk davasını kazandı

Yapay zekanın hukuk alanındaki etkisi İngiltere’de tarihi bir örnekle gündeme geldi. Yapay zeka tarafından hazırlanan dava dosyasının mahkemede olumlu sonuçlanması adalet sisteminde teknoloji kullanımına dair yeni bir tartışma başlattı.

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Mahkeme salonunda "yapay zeka" zaferi! İlk davasını kazandı
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  • İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyası Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde kabul edilerek 7 bin sterlinlik alacak davasının kazanılmasını sağladı.
  • Yapay zeka sistemi dava öncesi tüm süreci bağımsız şekilde yürüterek karşı tarafın iddialarını analiz etti, delilleri değerlendirdi ve dört tanık ifadesi ile detaylı belge paketi hazırladı.
  • Avukatlar Düzenleme Kurulu tarafından Nisan 2024'te onaylanan sistem, davacının yaklaşık 400 sterlin ödemesiyle normal dava masraflarına göre çok daha düşük maliyetle hizmet verdi.
  • Üç saatlik duruşmada yapay zeka tarafından hazırlanan dosya insan avukat Dominic Li tarafından sunuldu ve mahkeme davacı lehine karar verdi.
  • Yapay zeka hukuk firmasının kurucu ortağı Philip Young, kararı adalete erişim açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi.

İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyasının mahkemede başarıya ulaşması hukuk dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti. İlk kez bu ölçekte kullanılan yapay zeka bir alacak davasının kazanılmasında kritik rol oynadı.

İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyası ilk kez mahkemede zafer kazandı. (Fotoğraf:AA)İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyası ilk kez mahkemede zafer kazandı. (Fotoğraf:AA)

İNGİLTERE'DE YAPAY ZEKA DESTEKLİ HUKUK SÜRECİ TARİHE GEÇTİ

The Guardian'da yer alan habere göre İngiltere'de ilk kez yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyası mahkemeden olumlu sonuç aldı. Yapay zeka tarafından hazırlanan savunma dosyası duruşmada insan bir avukat tarafından sunularak davanın kazanılmasını sağladı.

Serbest zamanlı bir insan kaynakları danışmanı yaklaşık 7 bin sterlinlik alacağını tahsil edebilmek için yapay zeka tabanlı bir hukuk hizmetine başvurdu ve bu süreç için yaklaşık 400 sterlin ödeme yaptı.

Tarihi dava, yaklaşık 7 bin sterlinlik alacağını tahsil etmek isteyen bir insan kaynakları danışmanının başvurusu üzerine açıldı.(Fotoğraf:AA)Tarihi dava, yaklaşık 7 bin sterlinlik alacağını tahsil etmek isteyen bir insan kaynakları danışmanının başvurusu üzerine açıldı.(Fotoğraf:AA)

YAPAY ZEKA DOSYAYI BAŞTAN SONA HAZIRLADI

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Avukatlar Düzenleme Kurulu (SRA) tarafından onaylanan sistem dava öncesi tüm hukuki süreci bağımsız şekilde yürüttü. Yapay zeka; karşı tarafın iddialarını analiz etti, delilleri değerlendirdi ve duruşma için kapsamlı bir dava dosyası oluşturdu. Sistem dört tanık ifadesi ve detaylı belge paketini hazır hale getirdi.

Davacı, yapay zeka destekli hukuk hizmeti için yaklaşık 400 sterlin ödeme yaptı.(Fotoğraf:AA)Davacı, yapay zeka destekli hukuk hizmeti için yaklaşık 400 sterlin ödeme yaptı.(Fotoğraf:AA)

MAHKEMEDEN DAVACI LEHİNE KARAR

Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen üç saatlik duruşma sonucunda sunulan deliller değerlendirildi ve davacının alacağına hükmedildi. Mahkeme, davacının 7 bin sterlinlik alacağının ödenmesine karar verdi.

Yapay zeka sistemi dava öncesindeki tüm hukuki araştırma ve hazırlık süreçlerini tek başına yürüttü. (Fotoğraf:sosyal medya)Yapay zeka sistemi dava öncesindeki tüm hukuki araştırma ve hazırlık süreçlerini tek başına yürüttü. (Fotoğraf:sosyal medya)

ADALETE ERİŞİMDE YENİ DÖNEM

Yapay zeka hukuk firmasının kurucu ortağı Philip Young, kararı adalete erişim açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Young, birçok küçük işletmenin dava masrafları nedeniyle hak arayamadığını, yapay zekanın ise maliyetleri düşürerek bu engeli ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

Karşı tarafın sunduğu iddialar detaylı şekilde analiz edilerek kapsamlı bir savunma stratejisi oluşturuldu.(Fotoğraf:sosyal medya)Karşı tarafın sunduğu iddialar detaylı şekilde analiz edilerek kapsamlı bir savunma stratejisi oluşturuldu.(Fotoğraf:sosyal medya)

SÜREÇ KOLAYLAŞTI ERİŞİM GENİŞLEDİ

Davayı kazanan kişi, normal şartlarda sürecin hem pahalı hem de stresli olacağını düşündüğünü belirtti. Yapay zeka destekli sistem sayesinde ise daha hızlı ve düşük maliyetle hakkını arayabildiğini söyledi.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur.

FİZİKİ AVUKAT FAKTÖRÜ HALA KRİTİK

Duruşmada müvekkili temsil eden avukat Dominic Li, yapay zekanın dosyayı son derece düzenli ve etkili hazırladığını ifade etti. Ancak Li, mahkeme salonunda hitabet, ikna gücü ve stratejik yönetimin hâlâ insan avukatların en önemli rolü olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, bu davanın yapay zekanın hukuk alanında gelecekte daha etkin kullanılabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtiyor.(Fotoğraf:sosyal medya)Uzmanlar, bu davanın yapay zekanın hukuk alanında gelecekte daha etkin kullanılabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtiyor.(Fotoğraf:sosyal medya)

HUKUKTA YAPAY ZEKA TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Uzmanlar, geçmişte bazı yapay zeka sistemlerinin yanlış bilgi üretmesi nedeniyle yaşanan sorunları hatırlatarak temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Buna rağmen bu dava, doğru kullanıldığında yapay zekanın hukuk sisteminde kalıcı ve destekleyici bir rol üstlenebileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

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