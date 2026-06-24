Mahkeme salonunda "yapay zeka" zaferi! İlk davasını kazandı

Üç saatlik duruşmada yapay zeka tarafından hazırlanan dosya insan avukat Dominic Li tarafından sunuldu ve mahkeme davacı lehine karar verdi.

Avukatlar Düzenleme Kurulu tarafından Nisan 2024'te onaylanan sistem, davacının yaklaşık 400 sterlin ödemesiyle normal dava masraflarına göre çok daha düşük maliyetle hizmet verdi.

Yapay zeka sistemi dava öncesi tüm süreci bağımsız şekilde yürüterek karşı tarafın iddialarını analiz etti, delilleri değerlendirdi ve dört tanık ifadesi ile detaylı belge paketi hazırladı.

İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyasının mahkemede başarıya ulaşması hukuk dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti. İlk kez bu ölçekte kullanılan yapay zeka bir alacak davasının kazanılmasında kritik rol oynadı.

İngiltere'de yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyası ilk kez mahkemede zafer kazandı. (Fotoğraf:AA)

İNGİLTERE'DE YAPAY ZEKA DESTEKLİ HUKUK SÜRECİ TARİHE GEÇTİ

The Guardian'da yer alan habere göre İngiltere'de ilk kez yapay zeka destekli bir hukuk sistemiyle hazırlanan dava dosyası mahkemeden olumlu sonuç aldı. Yapay zeka tarafından hazırlanan savunma dosyası duruşmada insan bir avukat tarafından sunularak davanın kazanılmasını sağladı.

Serbest zamanlı bir insan kaynakları danışmanı yaklaşık 7 bin sterlinlik alacağını tahsil edebilmek için yapay zeka tabanlı bir hukuk hizmetine başvurdu ve bu süreç için yaklaşık 400 sterlin ödeme yaptı.