Muhalefetin canını sıkacak rakamlar: Yap-İşlet-Devret'te 2025'te hazineye net nakit akacak

1,7 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM

Adil Karaismailoğlu, bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde altyapı yatırımlarının yerinin ve öneminin çok büyük olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, "Bizler de Bakanlık olarak bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımlarla bu eksiksiz, entegre, çevreci, konforlu ve yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren teknolojik altyapıyı sunmaktan gurur duymaktayız." dedi.

Ulaştırma alanında yaptıkları çalışmaların ülke ekonomisine sağladığı katkılara değinen Karaismailoğlu, son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları gibi yatırımları yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirdiklerini anlattı.