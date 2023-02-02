Muhalefetin canını sıkacak rakamlar: Yap-İşlet-Devret'te 2025'te hazineye net nakit akacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarda 2024'te elde edecekleri gelirlerin ve ödemelerin dengeleneceğini belirtti.
GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR
"Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri" programına video mesaj gönderen Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan reformlar ve yatırımlara değinerek, siyasi istikrarın Türkiye'yi güçlü kıldığını söyledi.
Programa, bugün açılışını yapacakları Afyonkarahisar-Şuhut Yolu töreni nedeniyle katılamadığını ve salona Afyonkarahisar'dan seslendiğini aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin, hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde pek çok ekonomik dalgalanmadan ve ataktan başarıyla çıkmayı başardığını kaydetti.
Karaismailoğlu, "Başarılı ekonomik performansı, genç nüfusu, yetişmiş iş gücü, liberal ve reformcu yatırım ortamı, gelişmiş altyapısı, avantajlı coğrafi konumu, her geçen gün ülkemizin gücüne güç katmaya devam etmektedir." dedi.
Karaismailoğlu, yaşanan tüm sıkıntılara, küresel belirsizliklere ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen güçlü bir ekonominin inşası için uyguladıkları politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022'yi 254,2 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattıklarını bildirdi.
Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"2023 yılı, bütün çabalarımızın karşılığını almaya başladığımız yeni bir mihenk taşı olacaktır. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 senesini, bağımsızlık mücadelemize yakışır biçimde geçireceğiz ve ülkemizin gücünün, şefkatinin, gelişmişliğinin bir yansıması olacak Türkiye Yüzyılı'na adımımızı hep beraber atacağız. Bugüne kadarki tüm hazırlıklarımız ve yeni vizyonumuzla 2023, ihracatta yeni rekorların geldiği bir sene olacaktır."