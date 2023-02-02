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    • Ekonomi
    • 02.02.2023 20:40
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    • 02.02.2023 21:20
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun düşüşün altını çizen Nebati, "Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz" dedi.

    Nebati’den önemli açıklamalar

    Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet'in yeni yüzyılında hayata geçirilmesi planlanan hedefleri ve stratejileri konuşmak üzere bir araya geldi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Bakan Nebati'nin açıklamaların satır başları;

    İnanıyorum ki bu salondaki herkes Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunmuş ve bulunacaktır.

    Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız.

    Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır.


    MİLLİ GELİRİMİZ FAİZE DEĞİL YATIRIMA GİDİYOR
    Milli gelirimiz faize değil yatırıma gidiyor. Bütçede yatırım harcamasının sermaye giderlerinden oluştuğunu bilmezlikten geliyorlar.

    Muhalefet faiz lobilerinin emrinde gibi davranıyor.

    Turizmin altın yılı olan 2019'un da üzerinde bir performans göstermeyi başardık. Rekor kırıyoruz.



    ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK
    Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.

    Katılım Finans Garanti Fonu'nu devreye sokuyoruz. Bu ülke içerisinde çiftçi tarımla ilgili bir talepte bulunuyorsa biz hazırız. Esnaf bir ihtiyacı var. Karşılamaya hazırız. KOBİ başta olmak üzere tüm ithalatçılarımızın talebini karşılamaya hazırız.

    İFM'yi aynı zamanda bir Fintek Merkezi haline getiriyoruz. 17 Şubat -4 Mart'ta İzmir'de İktisat Kongresi düzenliyoruz.

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    Nebati’den önemli açıklamalar
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar
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