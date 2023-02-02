Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.02.2023 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2023 13:44
    ABONE OL

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Turkuvaz Medya'daki zirvede 6+1'li koalisyona sert tepki: "Yazıklar olsun! Size aferini bu millet versin"

    Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6+1'li koalisyonun mutabakat metnine tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin kendi projelerine çökmeye çalıştığını belirtti. Kirişci, "Ürünlerin fiyatlarını önceden açıklayacak. Allah aşkına 8 ay sonra pazar bulacak bir ürünün fiyatını kim, nerede, nasıl açıklayacak? Uygulanabilir bir tarafı var mı bunun? Yok." dedi. Ali Babacan'ın 'Avrupa'dan aferin alacağız' açıklamasına da tepki gösteren Kirişci, "Yazıklar olsun size, önce siz bu ülkede insanlarımızın seçmenimizin oyunu alacaksınız, size önce aferini bu ülkenin insanları versin verecekse ama yok." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Yazıklar olsun! Size aferini bu millet versin

    Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6+1'li koalisyonun mutabakat metnine tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin kendi projelerine çökmeye çalıştığını belirtti.

    "YAZIKLAR OLSUN! SİZE AFERİNİ BU MİLLET VERSİN" VİDEO İZLE

    6+1'li koalisyonun AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçen eser ve hizmetlere Ortak Mutabakat Metni'nde yer vererek hırsızlık yaptığı belirten Kirişci, "Şimdi malum birkaç önce 6+1 diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten üzüldüğüm yegane şey şu: Hani bir çalışma olur 6+1 parti bir araya gelir ya hiç mi dikkat etmezsiniz, hiç mi okumazsınız, hiç mi bakmazsınız. Ki bunların içerisinde partimizde zamanında yer almış bazı şahsiyetler var ve onların başkanlık ettiği siyasi partiler var. Ya siz hiç değilse kendi görev döneminizde bu hükümetler döneminde neler yapıldı insan bunlar bir bakar ve bu baktıklarınızı bir yere not eder. Daha sonrada bu metin oluşturulurken birileri yazmış olsa bile siz burada bir editörlük yapar doğru olan metnin çıkmasını sağlarsınız. Beklenilen budur değil mi?" dedi.



    Muhalefetin mutabakat metninde skandal ifadeler kullandığına dikkat çeken Kirişci, "İşte biraz önce dile getirildi, bizim bu hava araçlarını almakla ilgili bir zaafiyetimiz mi var? Hayır. Biz şu anda bu hava araçlarının kendi envanterimizde olduğunu bazılarının 2030 yılında. Çünkü bunu yapanlar dünyada sayılı ülkeler biliyorsunuz. Bir kısmı envanterimize girdi, bir kısmı bu yıl içerisinde gelecek, bir kısmı da önümüzdeki yıllarda gelmeye devam edecek. Gökbey gibi bize ait olan milli hava araçlarımızı zaten buradan tedarik edeceğiz. Ama şu söylenir mi 'Cumhurbaşkanının kullandığı uçakları satacağız yangın söndürmede kullanılacak uçakları satın alacağız' işte işaret ettiğim cehalet bu, işaret ettiğim eksiklik bu." ifadelerini kullandı.


    "DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN, LAF OLSUN"
    Tarım ürünlerindeki fiyatlarla ilgili de konuşan Kirişci, muhalefetin vaadinin uygulanamayacağını dile getirdi. Kirişci, "Bir başka şeyi daha söyleyeceğim, mesela diyor ki ürünlerin fiyatlarını önceden açıklayacak. Allah aşkına 8 ay sonra pazar bulacak bir ürünün fiyatını kim, nerede, nasıl açıklayacak? Uygulanabilir bir tarafı var mı bunun? Yok. Dostlar alışverişte görsün, laf olsun, ya şuraya 219 kalem yazmışlar böyle alt alta bazılarında buradan ilan ediyroum intihal var."

        "Yeni nesil belki intihalin ne olduğunu bilmez, intihal hırsızlıktır, yani bize ait olan bir şeyin çalınmasıdır. Referans verilmeden kullanılmasıdır, bizim hali hazırda yaptığımızın ifade edilmemesidir. Maalesef bunlar var, mesela diyor ki efendim gelirsek şu destekleri vereceğiz 'günaydın' derler adama ya destekler var. Biraz önce arz ettiğim kent tarımını, dikey tarımını haberi bile yoktur o kes yapıştır varya yine orada da bir düzensizlik, mükerrerlik, anlamsızlık yersizlik ve bu 219 kalemin tamamında var. Geldiğimiz yer şurası değerli arkadaşlar Anadolu'da güzel bir söz var 'Allah ne verirse hayırlısını versin' deriz, Allah muhalefetin de hayırlısını versin." şeklinde konuştu.


        "SİZE ÖNCE AFERİNİ BU ÜLKENİN İNSANLARI VERSİN VERECEKSE"
        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Avrupa'dan aferin alacağız' açıklamasına da tepki gösteren Kirişci, "Beyefendiler hazırladıkları o sözde mutabakat metnini bir televizyon kanalında gösterilerek 'bunu falanca ülkenin basınıyla paylaştım onlarda çok saşırdılar ve bunlar aferin diyecekler'. Yazıklar olsun size, önce siz bu ülkede insanlarımızın seçmenimizin oyunu alacaksınız, size önce aferini bu ülkenin insanları versin verecekse ama yok. Her şeyi yerlileştirdik muhalefet hariç, bir vatandaş olarak üzülüyorum. Sizden bekliyorum, istediğiniz yere istediğiniz kişiyle birlikte gidelim dedim şu ana kadar ses seda yok. Onun için diyorum Allah muhalefetin de hayırlısını versin, akıl fikir versin." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hürjet’in motoru çalıştı! Sıra kalkışta...
        Haberler Güncel Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Turkuvaz Medya'daki zirvede 6+1'li koalisyona sert tepki: "Yazıklar olsun! Size aferini bu millet versin"
            SON DAKİKA