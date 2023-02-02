Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Turkuvaz Medya'daki zirvede 6+1'li koalisyona sert tepki: "Yazıklar olsun! Size aferini bu millet versin"

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6+1'li koalisyonun mutabakat metnine tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin kendi projelerine çökmeye çalıştığını belirtti.
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6+1'li koalisyonun AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçen eser ve hizmetlere Ortak Mutabakat Metni'nde yer vererek hırsızlık yaptığı belirten Kirişci, "Şimdi malum birkaç önce 6+1 diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten üzüldüğüm yegane şey şu: Hani bir çalışma olur 6+1 parti bir araya gelir ya hiç mi dikkat etmezsiniz, hiç mi okumazsınız, hiç mi bakmazsınız. Ki bunların içerisinde partimizde zamanında yer almış bazı şahsiyetler var ve onların başkanlık ettiği siyasi partiler var. Ya siz hiç değilse kendi görev döneminizde bu hükümetler döneminde neler yapıldı insan bunlar bir bakar ve bu baktıklarınızı bir yere not eder. Daha sonrada bu metin oluşturulurken birileri yazmış olsa bile siz burada bir editörlük yapar doğru olan metnin çıkmasını sağlarsınız. Beklenilen budur değil mi?" dedi.
Muhalefetin mutabakat metninde skandal ifadeler kullandığına dikkat çeken Kirişci, "İşte biraz önce dile getirildi, bizim bu hava araçlarını almakla ilgili bir zaafiyetimiz mi var? Hayır. Biz şu anda bu hava araçlarının kendi envanterimizde olduğunu bazılarının 2030 yılında. Çünkü bunu yapanlar dünyada sayılı ülkeler biliyorsunuz. Bir kısmı envanterimize girdi, bir kısmı bu yıl içerisinde gelecek, bir kısmı da önümüzdeki yıllarda gelmeye devam edecek. Gökbey gibi bize ait olan milli hava araçlarımızı zaten buradan tedarik edeceğiz. Ama şu söylenir mi 'Cumhurbaşkanının kullandığı uçakları satacağız yangın söndürmede kullanılacak uçakları satın alacağız' işte işaret ettiğim cehalet bu, işaret ettiğim eksiklik bu." ifadelerini kullandı.
"DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN, LAF OLSUN"
Tarım ürünlerindeki fiyatlarla ilgili de konuşan Kirişci, muhalefetin vaadinin uygulanamayacağını dile getirdi. Kirişci, "Bir başka şeyi daha söyleyeceğim, mesela diyor ki ürünlerin fiyatlarını önceden açıklayacak. Allah aşkına 8 ay sonra pazar bulacak bir ürünün fiyatını kim, nerede, nasıl açıklayacak? Uygulanabilir bir tarafı var mı bunun? Yok. Dostlar alışverişte görsün, laf olsun, ya şuraya 219 kalem yazmışlar böyle alt alta bazılarında buradan ilan ediyroum intihal var."