Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Turkuvaz Medya'daki zirvede 6+1'li koalisyona sert tepki: "Yazıklar olsun! Size aferini bu millet versin"

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6+1'li koalisyonun mutabakat metnine tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin kendi projelerine çökmeye çalıştığını belirtti.

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6+1'li koalisyonun AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçen eser ve hizmetlere Ortak Mutabakat Metni'nde yer vererek hırsızlık yaptığı belirten Kirişci, "Şimdi malum birkaç önce 6+1 diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten üzüldüğüm yegane şey şu: Hani bir çalışma olur 6+1 parti bir araya gelir ya hiç mi dikkat etmezsiniz, hiç mi okumazsınız, hiç mi bakmazsınız. Ki bunların içerisinde partimizde zamanında yer almış bazı şahsiyetler var ve onların başkanlık ettiği siyasi partiler var. Ya siz hiç değilse kendi görev döneminizde bu hükümetler döneminde neler yapıldı insan bunlar bir bakar ve bu baktıklarınızı bir yere not eder. Daha sonrada bu metin oluşturulurken birileri yazmış olsa bile siz burada bir editörlük yapar doğru olan metnin çıkmasını sağlarsınız. Beklenilen budur değil mi?" dedi.