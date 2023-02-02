Bakan Fatih Dönmez Turkuvaz Medya'da açıkladı: Enerjinin yeni küresel merkezi İstanbul!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Orta Asya bölgesindeki kaynakların Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde bir araya gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hazar ve Balkan coğrafyalarını bir araya getiren Güney Gaz Koridoru'nda da bu yöndeki hedeflerimizi güçlendirecek yeni adımlar atmayı planlıyoruz." dedi.

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Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri" programına görüntülü mesajla katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacağına işaret eden Dönmez, "Burada son zamanlarda ağırlık verdiğimiz enerji diplomasimize önemli bir halka daha ekleyeceğiz. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar hinterlandımızdaki üretici ve tüketici ülkelerle önemli görüşmeler yapacağız." diye konuştu.