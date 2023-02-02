Bakan Fatih Dönmez Turkuvaz Medya'da açıkladı: Enerjinin yeni küresel merkezi İstanbul!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Orta Asya bölgesindeki kaynakların Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde bir araya gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hazar ve Balkan coğrafyalarını bir araya getiren Güney Gaz Koridoru'nda da bu yöndeki hedeflerimizi güçlendirecek yeni adımlar atmayı planlıyoruz." dedi.
KAPASİTE ARTIMI İÇİN MÜZAKERE
Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri" programına görüntülü mesajla katıldı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacağına işaret eden Dönmez, "Burada son zamanlarda ağırlık verdiğimiz enerji diplomasimize önemli bir halka daha ekleyeceğiz. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar hinterlandımızdaki üretici ve tüketici ülkelerle önemli görüşmeler yapacağız." diye konuştu.
Dönmez, Türkiye'nin son zamanlarda Gaz Ticareti Merkezi olması yönünde önemli adımlar attığını belirterek, son 1 yılda hem kaynak hem de tüketici olmak üzere 15 ülkeyi ziyaret ettiklerini hatırlattı.
Bu ülkelerden bazılarının Azerbaycan, Cezayir, Katar ve Nijerya olduğu bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu ülkelerle kapasite artırımları konusunda müzakereler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
YENİ ADIMLAR ATMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
Hedefimiz açık ve net. Çok sayıda kaynak ülkenin buluştuğu, çok taraflı ve çok kontratlı alım-satımların yapıldığı, gazın depolandığı, talep gereksinimlerine göre en uygun şekilde dağıtıldığı ve referans fiyatın oluştuğu bir merkez haline gelmek istiyoruz. İşlevsel bir gaz ticaret merkezi olmak için fiziki altyapıya, gelişmiş bir giriş-çıkış sistemine, gaz borsasına, dengeleme sistemine ve depolama altyapısına sahibiz.