Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) ile imzalanan platform makineli tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel), Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetine girdi.
ENVANTERE KAZANDIRILDI
Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bir başarıya gururla daha imza attı. 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan platform makineli tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği CANiK M2 QCB, TSK ve kolluk kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı.
CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK!
CANiK, 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB), tek seferde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.
Aralık 2022'de teslim etmeyi taahhüt ettiği 750 adet M2 QCB'nin tamamını TSK'nın envanterine kattı. Teslim edilen 750 adet uçaksavarın kurumlara adetsel dağılımı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumlarımızın yapmış olduğu mutabakata göre belirlendi.
20 BİN NAMLU ATIM ÖMRÜ
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK olarak deneyimli ve güçlü ekibimizle birlikte muazzam bir çalışma ile Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeğini geliştirdik. 3 yıllık bu dönemde 160 milyon liralık AR-GE ve 440 milyon liranın üzerinde endüstriyelleşme yatırımıyla hayata geçirdiğimiz uçaksavarımız CANiK M2 QCB'yi TSK ve İçişleri Bakanlığımızın hizmetine sunduğumuz için onur duyuyoruz.