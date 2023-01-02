Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi

Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu kalibrede bir silahın tek seferde 750 adet bir rakamla teslim edilmesi neredeyse görülmemiş bir başarıdır. Bize güvenerek, bu görevi veren Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

2 YILLIK KAPASİTEMİZİ DOLDURDUK

CANiK'in global pazara yönelik hedeflerine de hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, "Dünyanın dört kıtasında 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımaya yönelik katkı sunmaya devam ediyoruz.