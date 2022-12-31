Selçuk Bayraktar'dan 2022 paylaşımı: "Bu sene 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik" | İşte KIZILELMA'nın kronolojisi

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye bir milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA'lar için 26 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsek Tokmakoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Dengeleri değiştirecek bu konuda Türkiye'nin iddiasının en üst seviyeye çıkartacak bir görüntü. Önemli olan bu teknolojiyi artık Türkiye'nin yapabiliyor olması." ifadelerini kullandı.