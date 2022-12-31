Selçuk Bayraktar'dan 2022 paylaşımı: "Bu sene 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik" | İşte KIZILELMA'nın kronolojisi

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun. Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Ülkemiz havacılık tarihi için bir milat. Yüzde 100 Baykar özsermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu bir yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun." dedi.