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    • Teknoloji
    • 29.12.2022 23:29
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    • 29.12.2022 23:57
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    Heyecanlandıran görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile nokta atış

    Türkiye'nin savaş sahasında devrim yaratan yerli ve milli savunma sanayii ürünlerine, her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uluslararası alanda gözlerin üzerine çevrildiği TİHA'lar, yerli füze ve sistemlerle performansını kusursuza yakın bir noktaya çekiyor. Son olarak AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testi başarıyla tamamlandı.

    takvim.com.tr
    Baykar ve Aselsan’dan ortak başarı: Hedefe tam isabet!

    Kızılelma'dan Milli Muharip savaş uçağına, Tayfun'dan Bozdoğan'a, ANKA'dan Hürjet'e, yüzlerce yerli ve milli savunma sanayi ürünüyle Türkiye muharebeden yeni dönemin bakış açısını kökünden değiştiriyor. Elindeki sistemleri entegrasyonla yeni bir seviyeye çıkaran Türkiye'de, heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

    LGK ATIŞ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından gururlandıran bir paylaşımda bulundu.

    Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

    BAYKAR DA PAYLAŞTI
    Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

    Heyecanlandıran görüntüleri Bayraktar paylaştı!

    Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

    Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.

    KIZILELMA YENİ DÖNEMİN PERDESİNİ AÇMIŞTI
    Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

        Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.

        14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.

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        Haberler Teknoloji Heyecanlandıran görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile nokta atış
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