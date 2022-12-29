Kızılelma'dan Milli Muharip savaş uçağına, Tayfun'dan Bozdoğan'a, ANKA'dan Hürjet'e, yüzlerce yerli ve milli savunma sanayi ürünüyle Türkiye muharebeden yeni dönemin bakış açısını kökünden değiştiriyor. Elindeki sistemleri entegrasyonla yeni bir seviyeye çıkaran Türkiye'de, heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
LGK ATIŞ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından gururlandıran bir paylaşımda bulundu.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
BAYKAR DA PAYLAŞTI
Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.
KIZILELMA YENİ DÖNEMİN PERDESİNİ AÇMIŞTI
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.