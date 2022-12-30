Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "SİPER" füzesi 100 km menzili aştı

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildeydi;
Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.
Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.
Sektör derken de yine rakamlardan bahsettiniz. Burgulamak gerekirse o yıllarda yüzde 20'nin altında bir yerlilik olduğu günlerde toplam 60 kadar şirketimiz varken şu anda sayı 1.600 – 2.000'lere doğru gidiyor. Yani sanayi ekosisteminin bu işe dahil edilmesi de yerlileştirme sürecinin bir parçası.
Bu şirketlerle beraber zaten yerliliği sağlıyorsunuz. Şirketler devreye girip yerli ürünleri onlar yapabiliyorlar. Onlar bu teknoloji geliştirebiliyorlar. Bu konuda toptan bir yürüyüşümüz olması gerekiyor. Genelde devletin liderlik ettiği bir sahadır savunma sanayii bütün ülkelerde Türkiye'de de öyle ama o ana şirketlerimizin çok geniş ölçüde alta yayılması önemli.
Savunma sanayiinin koordine edilmesi önemli. Projelerin dağıtılması önemli. Genelde proje yürütücüsü taraf biziz. Yürütürken sözleşmeleri imzalarken o sözleşmelerin içinde olabildiğinde alt şirketlerin bulunmasını sanayiinin alta yayılmasını artı ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.
Bu bir politika olarak konulmazsa sözleşmelerin içine yedirilmezse gerçekleşmez. Bunun bir anlamda kolay yolu seçmek yerine ilk başta zor görüneni zorlayıp o şekilde yürütebilirsiniz yoksa dışarıdan alma meselesi herkes için en kolaycı yol ama bunu zorlayacak politika haline getirecek hedefler koyacak bir kanal ve politika lazım bu da bizim vurguladığımız bir şey.
MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK?
5. nesil uçak olarak gelecek. Nihai hedefimiz bu. F-35 dahil bu tür uçaklar seviye seviye aşama aşama diye adlandırılır. Bizim blok-1 diye başladığımız bir seviye orada nihai sizin beklediğiniz performans parametreleri ve unsurları var onlardan biraz daha altıyla başlarsınız sistem devreye girdikçe oradaki uyumu ve sonuçları aldıkça neyi daha iyi yapacağınız veya hangi yönde geliştireceğinizle ilgili verileri alır üstüne koyarak işte blok-2 olur 3 olur yani bugün kullandığımız F-16'larda bile bir dizi bloklardan bahsediliyor. Her uçağın hizmete giriş uçuş ve daha sonrasında olgunlaşma süreci vardır.
SİDA PROJELERİ NE AŞAMADA?
Tümüyle insansız sistemler ve unların entegre çalışması bizim gelecek okumamızda önemli bir konu. Tabii en önemli unsur insanımızı koruyorsunuz çok daha risk alarak operasyon yapabiliyorsunuz. Bu sistemlerin uzaktan kumanda otonom çalışması gibi hususlarla hem yazılım hem elektronik donanım hem elektronik savaş veya önleme gibi konuları da hepsini bir araya getirip bir sistem üstünlüğü sağlıyorsunuz.
Bizim aslında buraya vurgu yapmamızın sebebi bu o İHA'larla başlayan süreçte insansız sistemlerin tümü ki şurada memnuniyet verici bu konu da sektörün bu tür projeler önlerine koyduğunda çok eski alışkanlık olan bekleyelim devlet para versin proje başlasın öyle iş yapalımdan öte kolları sıvayıp evet biz böyle bir ürüne talibiz kendimiz kaynak ayırarak bu işe girer ve yaparız buyurun ürünümüzün performansımızı görün diye bir aşamaya gelmeleri ki bu sayede 3-4-5 çeşit firma ham kara hem deniz araçlarında devreye girip ürünümüz bu deyip entegrasyona başladılar. Bu da Türkiye'nin gücüne güç katacak bir yürüyüş. Bu yürüyüş giderek büyüyerek devam edecek bu da güzel tarafı.
LAZER SİLAHI "ALKA" NASIL ÇALIŞIYOR?
Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü. Lazer silahıyla bir yeri burmak için ne yapmanız gerekiyorsa yapıyorsunuz. Şu andaki geldiğimiz seviyede lazer ışınlarıyla biz drone durduruyoruz.
HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?
Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız. Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız. Ete kemiğe büründü gün sayıyor. İlk uçuşunu yapacak. Birçok ülkeye teklif veriyoruz sadece Malezya'ya değil.
GÖKBEY'DE İLK TESLİMAT NE ZAMAN?
Seri üretimine başlandı, teslimatlar hızlanacak.
SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR
Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek."