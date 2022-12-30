Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "SİPER" füzesi 100 km menzili aştı

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildeydi;

Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.

Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.

Sektör derken de yine rakamlardan bahsettiniz. Burgulamak gerekirse o yıllarda yüzde 20'nin altında bir yerlilik olduğu günlerde toplam 60 kadar şirketimiz varken şu anda sayı 1.600 – 2.000'lere doğru gidiyor. Yani sanayi ekosisteminin bu işe dahil edilmesi de yerlileştirme sürecinin bir parçası.

Bu şirketlerle beraber zaten yerliliği sağlıyorsunuz. Şirketler devreye girip yerli ürünleri onlar yapabiliyorlar. Onlar bu teknoloji geliştirebiliyorlar. Bu konuda toptan bir yürüyüşümüz olması gerekiyor. Genelde devletin liderlik ettiği bir sahadır savunma sanayii bütün ülkelerde Türkiye'de de öyle ama o ana şirketlerimizin çok geniş ölçüde alta yayılması önemli.