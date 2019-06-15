Whatsapp getirdiği güncellemeler ile milyonları etkilemeye devam ediyor. Whatsapp for Whatscan en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni özelliği ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde. Zira WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırdı. Bu arada WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdaheale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Peki WhatsApp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabileceğiniz uygulama nasıl kullanılır?