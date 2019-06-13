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  • 13.06.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 16:05

'ta bunu yapan yandı! WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! ( nedir)

Milyarlarca kullanıcısı olan kullanıcılarına dava açmaya hazırlanıyor. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni aldığı karar ile gündeme geldi. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan nı ihlal edenlere adeta savaş açtı. Yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak sohbet gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde konuşma kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle.

WhatsApp'ta bunu yapan yandı! WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde. Hayatımızın vazgeçilmez iletişim ortamlarından biri olan Whatsapp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline gelmiş durumda. Yaşantımızı kolaylaştırırken arkadaşlarımızla açılan ortak sohbet gruplarıysa bazen gergin anları beraberinde getirebiliyor. Yüz yüze olamadığımız için sağlıklı iletişim kurulması zor olan bu gruplarda kötü anlara tanık olmamak için uymamız gereken bazı kurallar var.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.

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