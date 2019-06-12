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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 11:36

ile kotanızdan internet harcamadan mesajlaşın

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu , yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.

İnternetsiz WhatsApp ile kotanızdan internet harcamadan uygulamayı kullanmanız artık mümkün. İşte 5 basit adımda İnternetsiz WhatsApp kullanma yöntemini öğrenmek için haberimize bir göz atın diyoruz. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

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