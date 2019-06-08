WhatsApp o tehlike ile gündem oldu! WhatsApp'ın gizli tehlikesi ortaya çıktı

WhatsApp milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması olmayı başardı ancak saçtığı tehlikeyle gündeme geldi. Kullanıcıları tarafından son günlerde tepki çeken WhatsApp, bir özelliği daha kaldırdı. WhatsApp karanlık modun kaldırılmasının ardından gelen tepkiler üzerine yeniden geleceğini açıkladı. Kullanıcılar tam rahatlamışlardı ki bu kez de WhatsApp'ın gizli tehlikesi ortaya çıktı. İşte WhatsApp'taki dünyıya ayağa kaldıran o tehlike.

08.06.2019 22:07 - Son Güncelleme: 08.06.2019 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





