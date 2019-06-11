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WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp yine saçtığı tehlikeyle gündeme geldi. WhatsApp, bir özelliği daha kaldırdı. WhatsApp karanlık modun kaldırılmasının ardından gelen tepkiler üzerine yeniden geleceğini açıkladı. Kullanıcılar tam rahatlamışlardı ki bu kez de WhatsApp'ın gizli tehlikesi ortaya çıktı. Whatsapp'ta mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

11.06.2019 17:26 - Son Güncelleme: 11.06.2019 17:27
WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? WhatsApp milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması olmayı başardı ancak saçtığı tehlikeyle gündeme geldi. Kullanıcıları tarafından son günlerde tepki çeken WhatsApp, bir özelliği daha kaldırdı. WhatsApp karanlık modun kaldırılmasının ardından gelen tepkiler üzerine yeniden geleceğini açıkladı.

WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

Kullanıcılar tam rahatlamışlardı ki bu kez de WhatsApp'ın gizli tehlikesi ortaya çıktı. İşte WhatsApp'taki dünyıya ayağa kaldıran o tehlike...

WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

WHATSAPP'IN GİZLİ TEHLİKESİ NEDİR?

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

Söz konusu e-posta mesajları ve WhatsApp'tan gelen mesajlarda MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor. Saldırganların kullandıkları PowerShell, VBS, VBA, Python ve C# scriptleri, RAT (Remote Access Trojans – Uzaktan Erişimli Truva Atı) ve diğer araçlara dair analizler sürüyor.

WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

Enfeksiyon gerçekleştiğinde zararlı yazılım, beraberindeki listede yer alan internet adreslerinden birini seçerek komuta merkeziyle iletişime geçiyor.

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