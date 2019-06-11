WhatsApp'ta dünyayı şoke eden tehlike! WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Milyonlardan tepki yağıyor

WhatsApp'ın yeni özelliği nedir? Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp yine saçtığı tehlikeyle gündeme geldi. WhatsApp, bir özelliği daha kaldırdı. WhatsApp karanlık modun kaldırılmasının ardından gelen tepkiler üzerine yeniden geleceğini açıkladı. Kullanıcılar tam rahatlamışlardı ki bu kez de WhatsApp'ın gizli tehlikesi ortaya çıktı. Whatsapp'ta mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

11.06.2019 17:26 - Son Güncelleme: 11.06.2019 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





