Akıllı telefon olduğunda önümüzde geniş bir yelpaze açılıyor. Haliyle insanlar hangi modeli alacağını şaşırabiliyorlar. Özellikle de söz konusu orta segment bir model olduğunda işiniz daha zor. Çünkü orta segmentte muazzam bir model yelpazesi bulunuyor. Ama en uygun fiyatlı olanlar Çinli telefonlar olan Xiaomi ve Huawei olarak öne çıkıyor. Özellikle telefon devlerinin kullanıcıların beğenisine sunduğu bu iki telefona ilgi oldukça yoğun. Peki Xiaomi Türkiye'de kaç TL? Redmi Note 7 Türkiye'de kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları....