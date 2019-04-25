Teknoloji severler Samsung ve Huawei ile birlikte yeni Android cep telefonu fiyatlarını oldukça merak ediyor. Dünya cep telefonu pazarında önemli bir yeri olan Samsung ve Huawei yeni modellerini tanıttı. Bu bağlamda ise diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı. Peki Samsung, Huawei yeni Android cep telefonu Türkiye fiyatı ve indirim oranları ne oldu? İşte en ucuz, en pahalı cep telefonları. 2019'un ilk çeyreğinde en fazla kampanyası yapılan işletim sistemi yüzde 76'lık kampanya oranıyla Android oldu. iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ise yüzde 24 ile ikinci sırada yer buldu.